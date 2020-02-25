رسميا – جاريدو يتولى تدريب الوداد المغربي خلفا لديسابر

أعلن نادي الوداد المغربي رسميا عن تولي الإسباني خوان كارلوس جاريدو تدريب الفريق.

ويخلف الإسباني، مدرب بيراميدز السابق، الفرنسي سيباستيان ديسابر.

جاريدو بحسب بيان الوداد سيبدأ مباشرة التحضير لمواجهة النجم الساحلي التونسي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

آخر مهمة لجاريدو كانت تدريب منافسه المقبل، النجم الساحلي، فيما لو انتصر في المواجهة فيقابل الفائز من صن داونز الجنوب إفريقي، أو فريقه السابق أيضا الأهلي.

وكان جاريدو قد رحل عن قيادة النجم الساحلي بالشهر الجاري بسبب خلافات مع الإدارة التونسية.

وتولى جاريدو قيادة النجم الساحلي في نوفمبر الماضي، وقادهم للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما شهدت نتائج الفريق محليا تذبذب شديد، إذ يحتل الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري التونسي وقت رحيله.

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