تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 27 جولة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 14:10

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

مباراة بعد أخرى، يقدم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي ما ينفى تماما الأقاويل التي تشير إلى تراجع مستواه هذا الموسم.

صلاح فرض نفسه على عناوين الأخبار مؤخرا بتألقه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الذي اقترب بشدة من التتويج بلقبه.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

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ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي حتى الجولة 27.

أكثر من سجل حتى الآن

1- جيمي فاردي (17 هدفا)

1- بيير إيمريك أوباميانج (17 هدفا)

3- سيرجيو أجويرو (16 هدفا)

4- محمد صلاح (14 هدفا)

4- داني إنجز (14 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- كيفن دي بروين (16 هدفا)

2- ترينت ألكسندر-أرنولد (10 أهداف)

10- محمد صلاح (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (41 تسديدة)

2- جابريل جيسوس (35 تسديدة)

3- ماركوس راشفورد (34 تسديدة)

3- تيمو بوكي (34 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (94 تسديدة)

2- راؤول خيمينيز (90 تسديدة)

3- روبرتو فيرمينو (84 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 18 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ27.

77- صلاح لعب 2066 دقيقة.

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