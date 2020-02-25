وزير الرياضة: سندعم قرار اتحاد الكرة بعد أحداث قمة الأهلي والزمالك

شدد أشرف صبحي وزير الرياضة على مساندة اللجنة المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بصدد اتخاذ قرار هام بعد عدم مشاركة الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي يوم الإثنين في الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وجاء في بيان الوزارة "نتابع باهتمام الأحداث عن كثب لنضع المسؤولين عن الكرة أمام مسؤولياتهم، لأن دور الدولة والوزارة هو تقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسات والهيئات لتخرج بأفضل القرارات لضبط المشهد الكروي فى ظل اللوائح".

"إدارة المحتوى الفنى يخضع للمجالس التى تدير الهيئات، وفي حالة اللجنة التي تدير الكرة المصرية فإن الوزارة تنتظر ما ستخرج به مائدة اللجنة بعد مراجعة كل أحداث القمة "119"، خاصة أن اللجنة تعمل منذ تعيينها بحرية مع تذليل كل العقبات والمساعدة والمساندة من أجهزة الوزارة. القرارات النهائية تخص مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة".

"في انتظار القرار النهائي والذى سيشهد كل الدعم فى ظل تتابع العمل فى حلقات تطوير الرياضة المصرية، وبالطبع كرة القدم، لأن حلقات التطوير تعمل عليها أجهزة الوزارة، استعدادا للمشاركة فى الدورة الأولمبية طوكيو 2020، وبالطبع الكرة المصرية ممثلة، ويهمنا المنافسة على ميدالية، كما نحرص على متابعة الأندية المشاركة قاريا أيضا".

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"هناك خطط تسير على قدم وساق نحو الأفضل، ضمنها بالطبع كرة القدم، وأنه على أن اللجنة المؤقتة ستقدم الأفضل حتى نهاية مدتها فى يوليو من العام الجارى".

ولم يصل الزمالك لملعب القاهرة لمنافسة الأهلي في المباراة بحجة أن الحافلة، التي تقل لاعبين من فرق الشباب بالنادي، تعطلت في طريقها.

وفي حضور لاعبي الأهلي، أنهى الحكم المباراة بعد صافرة بدايتها بعشرين دقيقة معلنا الفوز رقم 16 على التوالي للفريق الأحمر الذي عزز تصدره للبطولة.

وبذلك يعتبر الزمالك خاسرا للمباراة وفي حال تطبيق لائحة العقوبات ستُخصم منه ست نقاط أخرى.

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