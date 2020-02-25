السقا لـ في الجول: هذه أول مهمة أقوم بها كمدير رياضي لـ المصري

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي الجديد للنادي المصري البورسعيدي، عن أول مهمة سيقوم بها في منصبه الجديد الذي يبدأه اليوم الثلاثاء.

وقال السقا لـFilGoal.com: "لدي مهمة في غاية الأهمية، وهي محاولة زيادة عدد الجماهير في مباراة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في السويس".

وأوضح السقا "سأتوجه إلى السويس مساء الثلاثاء، مع سمير حلبية رئيس النادي، لمقابلة مدير الأمن ومحاولة زيادة عدد الجماهير عن 1000 متفرج".

وأكمل "المصري يلعب مباراة في غاية الأهمية، ويحتاج لتواجد جماهيره خلفه لأن الجماهير تعتبر 50% من قوة الفريق في المباريات الحاسمة، وجمهور المصري معروف عنه الالتزام والصورة المشرفة في مبارياتنا السابقة في البطولة سواء في بورسعيد أو الإسماعيلية".

واستدرك السقا "مهام عملي تنقسم على ملفات قصيرة المدى، وملفات طويلة المدى مثل التخطيط العام لملف كرة القدم، والتعاقدات الجديدة".

وأتم السقا "أعمل لخدمة المصري في كافة الاتجاهات، وموقف الفريق الحالي يستلزم معرفة المشاكل التي تواجه اللاعبين وحلها، مع دراسة تعديل لائحة الفريق لخلق دوافع جديدة مع بنود صارمة تثمن مبدأ الثواب والعقاب".

كان النادي المصري قد أعلن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري. وسيكون معه أحمد العشري مدربا عاما، وأيمن بسيوني مدربا لحراس المرمى، وعبد الحميد كامل مخططا للأحمال وإصابات الملاعب، وشادي السعدني طبيبًا للفريق، وإداريي الفريق محمود جابر ومحمد عوض، فيما تقرر استمرار أعضاء الجهاز الإداري والطبي ومسئولي المهمات في ممارسة مهام عملهم.

المصري يستعد لمواجهة نهضة بركان يوم 1 مارس المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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