كلوب: لم نقدم أفضل مباراة لنا أمام وست هام.. ولكن

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

ليفربول - وست هام

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه لم يقدم أداء جيدا في مباراة وست هام يونايتد رغم تحقيق الفوز المثير الذي قرب الريدز أكثر من لقب الدوري الإنجليزي.

وظن الجميع أن الهزيمة الأولى لهم في الدوري الإنجليزي ستكون على يد المطارق، لكن ليفربول انفجر في وجه وست هام وحول تأخره بثنائية لفوز بثلاثية في ختام الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نقدم أفضل مباراة لنا أمام وست هام، ولكن بكل تأكيد قدم اللاعبون أداءً مرضيًا".

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وأضاف "أعتقد أن الكرات العرضية التي أرسلها ظهيرينا كان من الممكن أن تكون أكثر إتقانًا، وأقول ذلك لأنني أعلم جيدًا حجم قدراتهما في هذا الصدد"

وأردف "ربما أثرت الرياح على عرضيات ليفربول بعض الشيء.. لا أعلم، ولكني شعرت أن هذه الكرات كانت أقوى مما يستلزمه الأمر".

وأتم المدرب الألماني "نشكر الله أن لدينا جماهير تصيح إعجابًا باستعادة اللاعبين للكرة بنفس شغفها تقريبًا بزيارتنا للشباك".

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.

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