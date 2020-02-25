مدافع ليفربول: سعداء بإسقاط وست هام ولكن علينا تصحيح بعض الأمور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 13:16

كتب : محرر في الجول

ليفربول - وست هام

اعترف ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول بأن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في لقاء وست هام يونايتد رغم الفوز المثير الذي قرب الريدز أكثر من لقب الدوري الإنجليزي.

وظن الجميع أن الهزيمة الأولى لهم في الدوري الإنجليزي ستكون على يد المطارق، لكن ليفربول انفجر في وجه وست هام وحول تأخره بثنائية لفوز بثلاثية.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد سيطرنا على مجريات اللعب بشكل كامل، ولكننا سمحنا لوست هام بخلق فرصتين، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

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وأضاف "هدفهم الأول جاء من ركلة ثابتة، ولذلك علينا العمل على التحسن في هذا الصدد. لقد حاولنا خلق أكبر عدد من الفرص".

وتابع المدافع الإنجليزي "نحن سعداء بالفوز بكل تأكيد، ولكن ينبغي لنا العمل على تصحيح بعض الأمور".

ونفى صاحب الـ 21 عاما إصابة لاعبي ليفربول بالتوتر بعد هدف بابلو فورنالس الذي منح التقدم لوست هام مطلع الشوط الثاني، كما شكر جماهير أنفيلد على دعمها وتشجيعها الرائع له ولزملائه طوال المباراة.

وأكمل "جماهيرنا كانت رائعة للغاية، ولم يتوقفوا عن تشجيعنا حتى عندما تأخرنا في النتيجة. من النادر أن تجد جماهير أي فريق تقوم بتشجيع اللاعبين بهذه الحرارة بعد استقبالهم لهدف يمنح الضيوف التقدم، وهذا يزيد من حماسنا كثيرًا".

وأتم "نحن نسعى للتقدم إلى الأمام دائمًا ومواصلة تحقيق الانتصارات، وهذه هي الروح التي زرعها المدرب بداخلنا".

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.

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