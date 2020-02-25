حارس سان جيرمان: دي ماريا يكره مانشستر يونايتد.. لا يطيق رؤية أي خبر عنه

قال مارتشين بوكا حارس باريس سان جيرمان إن زميله أنخل دي ماريا يكره فريقه السابق مانشستر يونايتد كثيرا لدرجة أنه يغير أنه لا يطيق مشاهدة أي شيء يخص النادي عبر التلفاز. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية.

أنخل دي ماريا النادي : باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد

وصرح بوكا قائلا: "دي ماريا يكره مانشستر يونايتد".

وأضاف "ليس لديه أي ذكرى جيدة هناك، في الحقيقة، حينما يظهر أي شيء يخص مانشستر يونايتد عبر التلفاز يقوم بتغيير المحطة فورا".

دي ماريا انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد في صيف 2014 بمبلغ 75 مليون يورو، لكنه لم يستمر سوى لأشهر قليلة لعب خلالها 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 12 آخرين.

ليرحل النجم الأرجنتيني صاحب الـ32 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2015 بمبلغ 63 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2021.

وشارك دي ماريا خلال الموسم الجاري في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 20 آخرين.

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