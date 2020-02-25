كلوب: هدف صلاح في وست هام نتاج عمل جماعي رائع

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الهدف الذي سجله مهاجمه محمد صلاح في شباك وست هام يونايتد كان نتاج عمل جماعي رائع.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري في كامل دقائق مباراة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 3-2 وسجل هدف ليفربول الثاني.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الهدف الثاني الذي سجله صلاح جاء بعد عمل جماعي رائع، ولكن بالطبع حالفنا الحظ فيه كثيرًا".

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ولعب المدافع جو جوميز الكرة من أمام منطقة جزاء ليفربول إلى أليكس أوكسليد تشامبرلين في منتصف الملعب والذي مررها بدوره إلى أندي روبرتسون على الجبهة اليسرى، قبل أن يلعب الاسكتلندي عرضية قابلها صلاح بتسديدة لم تكن قوية بما يكفي لكنها مرت بين يدي لوكاس فابيانكي حارس المطارق.

وأضاف كلوب "أما الهدف الثالث الذي سجله ساديو ماني فكان مميزًا للغاية، فأنت عليك أن تتوقع اصطدام الكرة بأحد لاعبي المنافس وتغيير اتجاهها".

وشدد المدرب الألماني "أعتقد أن هدفنا الأجمل كان الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، فهكذا يجب أن نلعب دائمًا".

وأتم "حصلنا على عدد كبير من الركلات الركنية والكرات الثابتة، كان تمركز اللاعبين جيدًا في الكرات الثابتة، ولكنها لم تكن بالدقة اللازمة في بعض الأحيان".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في 27 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.

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