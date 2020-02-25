تشيلسي وبايرن ميونيخ.. بين "المعاناة لبعض الوقت" و"عدم الخوف" على ملعب ستامفورد بريدج

لن يكون هدف تشيلسي هو المرور فقط من عقبة بايرن ميونيخ، ولكن لكسر عقدة ملعب ستامفورد بريدج أيضا.

تشيلسي يستضيف بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

الفريق اللندني لا يحظى بسجل جيد على ملعبه هذا الموسم. خسارة وتعادل وفوز كانت نتائج تشيلسي على ستامفورد بريدج خلال دور المجموعات، بالإضافة لـ 3 تعادلات و5 هزائم من أصل 14 مباراة لعبها على ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

إلا أن الفريق يأمل في استغلال انتصاره على توتنام في الجولة السابقة للدوري الإنجليزي والاستمرار على نفس النهج، بعدما انفرد بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة.

وعلى الجانب الأخر نجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز في كل مبارياته خارج ملعبه في دور المجموعات، كما أن زيارة لندن ليست بالغريبة عليه بعدما وقع مع توتنام في نفس المجموعة وسحقه بنتيجة 7-2 أمام جماهيره.

وكان تشيلسي قد حل ثانيا في المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة وهو نفس رصيد فالنسيا الذي تصدر المجموعة بسبب المواجهات المباشرة.

أما بايرن فقد حقق العلامة الكاملة وجمع 18 نقطة ليتصدر المجموعة الثانية، بالإضافة لتصدره للدوري الألماني برصيد 49 نقطة.

في غرفة المؤتمرات الصحفية

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن فريقه قد يعاني ضد بايرن ميونيخ "هذه مواجهة تتكون من مباراتين التركيز في كليهما يجب أن يكون قويا جدا بالطبع أود أن نقوم ببعض المخاطر في المناطق الهجومية لكن يجب ألا ننسى تركيزنا الدفاعي".

وأكمل لامبارد "لا يجب أن نُسرق في بعض اللحظات، هناك بعض الفترات التي سنعاني فيها لأن بايرن لا يصدق حينما يستحوذ على الكرة ولكن هذه مهمتنا في كلا المباراتين، التحضير جيدا".

أما هانز ديتر فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ فأكد إن فريقه لا يخاف من تشيلسي "لا يوجد أي منافس سهل في دور الـ16 من البطولة، وتشيلسي خصم مُثير للإعجاب. تشيلسي فريق لديه العديد من اللاعبين الشباب وآخرين من الخبرات ويلعبون بحرية وهذه ميزة لهم أثناء الهجوم فهم يتحلون بسرعة كبيرة".

وعن رأيه في مدرب تشيلسي فرانك لامبارد قال فليك: "يقوم بعمل جيد ويسير بنجاح في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الرابع ويبدو لي إنه يسير بشكل جيد للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

أرقام ما قبل اللقاء

سبق لتشيلسي مواجهة بايرن ميونيخ 4 مرات.

انتصر تشيلسي مرة مقابل مرة لبايرن ميونيخ، وحسم التعادل مباراتين.

سجل تشيلسي 9 أهداف في مرمى بايرن ميونيخ، بينما سجل الفريق الألماني 8 أهداف في مرمى الفريق الإنجليزي.

حقق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة في دور المجموعات وفاز في مبارياته الـ6.

لم يخسر تشيلسي في أخر 5 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع

تشيلسي

حراسة المرمى: ويلي كابايرو

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أندريس كريستينسن - أنطونيو رودريجر

خط الوسط: رييس جيمس - ماتيو كوفاسيتش - جورجينيو - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ويليان - ميسون ماونت - أوليفييه جيرو

بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنيامين بافار - لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش - تياجو ألكانتارا - كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرجي جنابري

خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي

حكم اللقاء

أسند الاتحاد الأوروبي إدارة المباراة للحكم الفرنسي كليمنت توربين.

وسبق لتوربين إدارة 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أشهر خلالها 18 بطاقة صفراء واحتسب ركلتين جزاء.

ضمن مباريات توربين هذا الموسم، كانت مواجهة بايرن ميونيخ ضد توتنام التي انتهت بنتيجة 7-2 للفريق الألماني.

ولم يسبق لتوربين إدارة أي مباراة لتشيلسي من قبل.

لكنه أدار 3 مباريات لبايرن كلها في دوري أبطال أوروبا، وانتصر فيها بايرن مرتين وتعادل مرة.

وكان توربين قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه توماس مولر خلال مواجهة بايرن ميونيخ وأياكس في دور المجموعات في موسم 2018-2019.

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