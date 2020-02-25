صلاح يعادل رقم سواريز ويحتاج لهدف لتكرار إنجاز أوين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 11:16

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

عادل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رقم لويس سواريز في قائمة هدافي الريدز التاريخيين بهدفه في شباك وست هام يونايتد.

وشارك صلاح بشكل أساسي في مباراة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 3-2 وسجل هدف ليفربول الثاني.

بهذا الهدف وصل مهاجم روما السابق لهدفه رقم 69 مع ليفربول في 98 مباراة بالدوري الإنجليزي وقبل 11 جولة من نهاية موسمه الثالث مع الريدز.

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وهو الرقم الذي سجله سواريز على خلال 110 مباراة.

وبذلك ارتقى صلاح للمركز الرابع في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي.

فالقائمة يتصدرها روبي فاولر بـ128 هدفا ويليه ستيفن جيرارد بـ120 هدفا، ثم مايكل أوين بـ118 هدفا..

ويحتاج صلاح لتسجيل هدف جديد سيكون الهدف رقم 20 مع ليفربول في كل المنافسات هذا الموسم، ليكرر ما حققه مايكل أوين بتسجيل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم متتالية مع الريدز.

أوين هو أخر من حقق هذا الإنجاز، في موسم 2002-2003.

إذ سجل صلاح 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري الأبطال.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.

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