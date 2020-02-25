تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

وضع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول اسمه في قائمة مسجلي الأهداف ضد وست هام يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 3-2 وسجل هدف ليفربول الثاني.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

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الأفضل في صفوف ليفربول كان المدافع ترينت ألكسندر أرنولد والذي حصل على متوسط تقييم بلغ 8.3 درجة من عشرة بعد صناعة هدفين.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في 27 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.











































































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