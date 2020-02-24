ذا أثليتك: بعض أندية الدوري الإنجليزي ترغب في أن يعاقب سيتي محليا

ترغب عدة أندية في الدوري الإنجليزي أن تحذو رابطة الدوري حذو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وتعاقب مانشستر سيتي بسبب إخلاله بقواعد اللعب المالي النظيف. وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن بعض منافسي سيتي المحليين قد طلبوا من رابطة الدوري أن تعاقب الأزرق السماوي بسبب قيام النادي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وترى الأندية أن الأسعار التي دفعها سيتي من أجل اللاعبين تسببت في تضخم سوق الانتقالات وتسببت في أن يصرفوا أكثر من اللازم بأنفسهم لمحاولة مجاراتهم وأيضا لضم اللاعبين.

ويشعر منافسو سيتي أن هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية ستكون خطوة صعبة وغير مناسبة للغاية خاصة وأن النادي من جهة أخرى ساهم في شهرة الدوري والإضافة له بسبب النجوم والمدربين الذين استقدمهم.

وتم إدانة سيتي بتضخيم عقود رعايته بشكل زائف بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود الرعاية للنادي الإنجليزي، وذكرت الوثائق المُسربة في ذلك الوقت بأن عقد رعاية سيتي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني تم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة "الاتحاد" فيما جاء باقي المبلغ من شركة "أبو ظبي المتحدة" التي يملكها مالك سيتي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ووصف يويفا في بيانه ما فعله مانشستر سيتي بـ"خروقات خطيرة" في قواعد اللعب المالي النظيف قبل أن يقرر إيقاف النادي الإنجليزي من اللعب أوروبيا لموسمين بجانب توقيع غرامة مالية تصل إلى 30 مليون يورو، ويعتزم سيتي الاستئناف ضد العقوبة.

طالع أيضا

شاهد أهداف السبت الكروي

مواعيد مباريات الإثنين

فضل: حزين من بيان الأهلي ضدي

ميدو يؤيد قرارات اتحاد الكرة

في الجول ينشر صورة الـCD الذي استند عليه اتحاد الكرة في قراراته

ماذا تقول اللائحة في عدم استكمال الزمالك للدوري