أرتيتا: سنحاول إقناع أوباميانج بالبقاء بشتى الطرق

يعلم ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أنه سيجد صعوبة في إقناع بيير إيمريك أوباميانج بالبقاء في صفوف الفريق الموسم المقبل، مع ابتعاد المدفعجية عن التتويج بالبطولات وصعوبة التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

أوباميانج سجل هدفين قاد بهما أرسنال لعبور عقبة إيفرتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي وأصبح على قمة هدافي المسابقة حاليا رفقة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أوبا هو أهم لاعب لدينا، سنحاول جميعا قدر الإمكان أن نقنعه بالبقاء معنا".

الجابوني سينتهي عقده مع أرسنال بنهاية موسم 2020-2021.

وأضاف "الفرق الأخرى محقة تمامًا في رغبتها في ضمه لأنه لاعب رائع. إنه يستحق تمامًا أن تسعى خلقه الفرق الأخرى ولكننا نأمل أن نقنعه بأن هذا هو المكان المناسب له".

وأكمل "نعلم جميعا أنه يريد أن يلعب لأفضل فريق في أفضل دوري وأن يكون مع أفضل اللاعبين في العالم".

أرسنال يحتل المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

وأتم "علينا أن ندعمه ونمنحه كل شيء في النادي حتى يشعر بالرضا هنا. هذا هو التحدي الذي أواجهه".

الإسباني أرتيتا صاحب الـ 37 عاما قاد أرسنال في 12 مباراة في كل المسابقات ولم يخسر إلا مرة وحيدة أمام تشيلسي في الدوري.

وانتصر أرسنال تحت قيادة أرتيتا 6 مرات وتعادل 5، وسجل 19 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

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