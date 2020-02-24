الكشف عن - بند في عقد كوتينيو حرم برشلونة من ضم صلاح أو ماني

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 12:57

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - برشلونة

كشفت جريدة ديلي ستار أن نادي ليفربول وضع بندا في عقد انتقال لاعبه فيليبي كوتينيو إلى برشلونة تسبب في حرمان البلوجرانا من إمكانية ضم أحد نجوم الريدز.

ففي يناير 2018 انتقل كوتينيو إلى برشلونة مقابل 142 مليون جنيه استرليني (160 مليون يورو) بعدما أصر البرازيلي على الرحيل.

وأوضح تقرير ستار يوم الإثنين أن إدارة ليفربول وضعت بندا في عقد كوتينيو يلزم برشلونة بدفع 89 مليون جنيه استرليني (100 مليون يورو) إضافية في صفقة انضمام أي لاعب من ليفربول قبل عام 2020.

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وهو ما يعني رفع قيمة نجوم ليفربول أمثال محمد صلاح أو ساديو ماني على برشلونة، فإذا أراد النادي الكتالوني ضم أحدهما فعليه دفع قيمته + 100 مليون يورو.

وارتبط الثنائي بالانتقال لبرشلونة وريال مدريد في أكثر من فترة انتقالات لكن الأمور لم تصل لأي عروض رسمية.

الدولي المصري وزميله السنغالي رفقة زميلهما البرازيلي روبرتو فيرمينو يشكلون أحد أقوى الخطوط الأمامية في العالم حاليا.

فقد توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بفضلهم.

كما اقترب الريدز من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما، إذ يتصدر ليفربول المسابقة بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، قبل ملاقاة وست هام يونايتد مساء الإثنين.

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