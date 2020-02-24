بعد إصابة أنيلي.. موسيماني لـ في الجول: لا أعرف من سيلعب كظهير أيمن ضد الأهلي

أصبح بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز في أزمة بعد إصابة لاعبيه الإثنين اللذين يشغلان مركز الظهير الأيمن.

وكشف المدرب الجنوب إفريقي أن لاعبه أنيلي نجونكانكا لن يواجه الأهلي بعد تعرضه لإصابة.

وقال موسيماني لـFilGoal.com:"بعد الفحص الطبي تأكد عدم جاهزية اللاعب، لن يسافر معنا للقاهرة حاله حال ثابيلو مورينا (الظهير الأيمن الأساسي للفريق). لا أعرف من سيشغل مركز الظهير الأيمن ضد الأهلي".

واستمر "أفكر في اللعب بالمدافع موتجيكا ماديشا في هذا المركز، سبق له اللعب كظهير أيمن لكني لم أقرر بعد. بقية اللاعبين سيخوضون المباراة، أنتوني لافور سيخضع لفحص طبي قبل السفر، تيبوجو لانجيرمان جاهز وسعيد بعودة باكاماني ماشامبي (لاعب الأهلي السابق)".

وفاز صن داونز يوم الأحد على جامعة فال في كأس جنوب إفريقيا بهدفين دون رد في مباراة أراح فيها موسيماني العديد من لاعبيه الأساسيين قبل مواجهة الأهلي.

ويحل صن داونز ضيفا على الأهلي يوم السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وبعد أسبوع يستضيف الإياب.

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