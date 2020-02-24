رسميا - تشيلسي يعلن توصله لاتفاق مع زياش على البنود الشخصية

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

حكيم زياش

أعلن نادي تشيلسي رسميا توصله لاتفاق مع حكيم زياش جناح أياكس ليلعب لصفوف النادي اللندني لخمس سنوات.

وصرح زياش عقب توصله لاتفاق مع الزرق: "أشعر بسعادة وفخر كبيرين للتوقيع لناد كبير مثل تشيلسي، أتطلع من أجل الموسم المقبل وآمل أن نحقق العديد من الأشياء الرائعة معا".

وتحدثت مارينا جرانوفسكايا مدير النادي قائلة: "نحن سعداء بانضمام حكيم لنا في الصيف، لأنه كان هدفا رئيسيا للنادي في النافذة الشتوية".

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وأردفت "لقد كان دائما واحدا من أخطر اللاعبين الهجوميين في أوروبا على مدار السنوات الأخيرة، ورأينا ذلك في آخر مواجهتين جمعت فريقنا بأياكس في دوري الأبطال".

وتابعت "نأمل الأفضل لحكيم وأياكس فيما تبقى من الموسم وأتطلع للترحيب به في ستامفودر بريدج في الصيف".

وكان نادي تشيلسي قد أعلن مع أياكس في منتصف الشهر الجاري عن توصله لاتفاق مع النادي الهولندي لضم الجناح المغربي صاحب الـ26 عاما بمبلغ 40 مليون يورو.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى أياكس قادما من تفينتي في صيف 2016 بمبلغ 11 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وشارك زياش خلال الموسم الجاري في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 21 آخرين.

زياش مثل منتخب المغرب في 32 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا.

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