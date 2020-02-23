خبر في الجول – تأكد غياب مسعود عن مباراتي المصري أمام نهضة بركان

تأكد غياب أحمد مسعود حارس النادي المصري عن قائمة الفريق في مباراتي نهضة بركان.

مسعود يعاني من كسر في أحد أصابع اليد، وحسب الكشف الطبي الذي أجراه صباح اليوم الأحد، فإنه سيحتاج 20 يوم آخرين قبل فك الجبس، ولذلك سيغيب عن مباراتي الفريق أمام نهضة بركان.

مسعود حضر إلى معسكر المصري مساء أمس السبت واجتمع بـطارق العشري المدير الفني الجديد، ونقل له رغبته بالمشاركة حتى لو لم يكتمل شفائه، رغبة منه في مساعدة الفريق.

ويملك المصري حارسين آخرين في قائمته، هما أحمد عبد الفتاح، ومحمد شحاتة. الأول شارك أمام الأهلي في الخسارة بثلاثية، والثاني شارك في توديع كأس مصر أمام المقاولون بالخسارة برباعية.

طارق العشري قال في تصريحات لـFilGoal.com مساء أمس السبت، بأن الفريق يعاني إصابات في مراكز هامة، أهما حراسة المرمى وقلب الدفاع. (طالع التصريحات من هنا)

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان يوم 1 مارس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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