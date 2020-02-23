من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف

من بين 8 أشخاص – لاعبين ومسؤولين – عاقبتهم لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، لا يحق سوى لـ4 منهم فقط التظلم ضد العقوبة.

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد البنداري عن العقوبات الخاصة بمباراة السوبر والتي شملت إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك لنهاية الموسم.

تعرف على عقوبات لجنة الانضباط بالكامل ضد لاعبي الأهلي والزمالك

وبحسب المادة 27 من لائحة لجنة الانضباط، لا يجوز استئناف عقوبات التحذير والتوبيخ والغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف جنيه والإيقاف لمدة لا تتجاوز 6 مباريات أو 3 أشهر، والقرارات الصادرة بسبب عدم احترام قرارات الاتحاد (المصري) أو الإفريقي أو الدولي.

بالتالي، يحق فقط لـ كهربا وإمام عاشور، وأحمد زاهر إداري الزمالك، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" التظلم ضد عقوبة الإيقاف فقط، فيما تظل الغرامة في مكانها دون تغيير نظرا لعدم أحقيتهم في الطعن عليها.

أما عبد الله جمعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، فلا يحق لهم الطعن على عقوباتهم بسبب وجودها تحت الحد الأدنى للاستئناف الذي توضحها اللائحة.

ويطلعكم FilGoal.com على الطرق التي يستطيع الأهلي والزمالك السير فيها للاستئناف والتظلم على عقوبات لجنة الانضباط وماذا قد يحدث بعد ذلك

بشكل معتاد تجتمع لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم يوم الإثنين من كل أسبوع لتصدر قراراتها بشأن مباريات الدوري أو كأس مصر.

وبسبب الأحداث التي عقبت مباراة السوبر اجتمعت اللجنة قبل موعد انعقادها الأسبوعي يوم السبت وأصدرت قراراتها بدلا من الانتظار ليوم الإثنين المقبل.

والآن يستطيع الأهلي والزمالك التقدم باستئناف على قرارات لجنة الانضباط للجنة ذاتها، على أن يتم النظر في هذه التظلمات يوم الإثنين بعد المقبل الموافق (2 مارس) وهو موعد انعقاد اللجنة.

وبعد اجتماع اللجنة يوم الإثنين الموافق 2 مارس، تصدر اللجنة قراراتها الجديدة سواء بقبول الاستئناف من قطبي الكرة المصري وتخفيض العقوبات، أو عدم قبول الاستئناف والإبقاء على العقوبات كما هي.

مثال:

لجنة الانضباط أصدرت عدة قرارات هذا الموسم مثل العقوبات التي وقعتها على 5 من لاعبي بيراميدز لما بدر منهم عقب مباراة الأهلي بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

قبل أن تقبل اللجنة الاستئناف المقدم من قبل نادي بيراميدز وتخفف العقوبة إلى إيقاف مباراتين لكل لاعب.

وهذا الأمر لن يكون نهاية المطاف أمام الأهلي والزمالك بعد عقوبات لجنة الانضباط.

طريق آخر يستطيع الأهلي والزمالك السير فيه بشكل موازي مع التقدم بالاستئناف للجنة الانضباط.

وهو التقدم بتظلم للجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، ضد قرارات لجنة الانضباط الموقعة على لاعبي الأهلي والزمالك.

لجنة التظلمات في اتحاد الكرة تجتمع في الأيام الأولى من كل شهر بشكل دوري للنظر في التظلمات المقدمة لها من الأندية المصرية.

وبذلك سيكون موعد انعقاد لجنة التظلمات مقارب للغاية من موعد انعقاد لجنة الانضباط وإذا لم يتم قبول الاستئناف من قبل لجنة الانضباط قد تصدر لجنة التظلمات قرارات جديدة بتخفيض العقوبات الموقعة على لاعبي الأهلي والزمالك.

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