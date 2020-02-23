في الجول يكشف - مصير التظلمات المنتظرة من الأهلي والزمالك على عقوبات الانضباط

عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك بسبب الأحداث التي عقبت مباراة السوبر المصري في أبو ظبي الخميس الماضي أعلنت عنها لجنة الانضباط داخل اتحاد كرة القدم.

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد البنداري عن العقوبات الخاصة بمباراة السوبر والتي شملت إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك لنهاية الموسم.

تعرف على عقوبات لجنة الانضباط بالكامل ضد لاعبي الأهلي والزمالك

ولكن، ما هو الطريق الذي منتظر أن يسلكه قطبي الكرة المصرية للتظلم على عقوبات لجنة الانضباط؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

ويطلعكم FilGoal.com على الطرق التي يستطيع الأهلي والزمالك السير فيها للاستئناف والتظلم على عقوبات لجنة الانضباط وماذا قد يحدث بعد ذلك

بشكل معتاد تجتمع لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم يوم الإثنين من كل أسبوع لتصدر قراراتها بشأن مباريات الدوري أو كأس مصر.

وبسبب الأحداث التي عقبت مباراة السوبر اجتمعت اللجنة قبل موعد انعقادها الأسبوعي يوم السبت وأصدرت قراراتها بدلا من الانتظار ليوم الإثنين المقبل.

والآن يستطيع الأهلي والزمالك التقدم باستئناف على قرارات لجنة الانضباط للجنة ذاتها، على أن يتم النظر في هذه التظلمات يوم الإثنين بعد المقبل الموافق (2 مارس) وهو موعد انعقاد اللجنة.

وبعد اجتماع اللجنة يوم الإثنين الموافق 2 مارس، تصدر اللجنة قراراتها الجديدة سواء بقبول الاستئناف من قطبي الكرة المصري وتخفيض العقوبات، أو عدم قبول الاستئناف والإبقاء على العقوبات كما هي.

مثال:

لجنة الانضباط أصدرت عدة قرارات هذا الموسم مثل العقوبات التي وقعتها على 5 من لاعبي بيراميدز لما بدر منهم عقب مباراة الأهلي بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

قبل أن تقبل اللجنة الاستئناف المقدم من قبل نادي بيراميدز وتخفف العقوبة إلى إيقاف مباراتين لكل لاعب.

وهذا الأمر لن يكون نهاية المطاف أمام الأهلي والزمالك بعد عقوبات لجنة الانضباط.

طريق آخر يستطيع الأهلي والزمالك السير فيه بشكل موازي مع التقدم بالاستئناف للجنة الانضباط.

وهو التقدم بتظلم للجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، ضد قرارات لجنة الانضباط الموقعة على لاعبي الأهلي والزمالك.

لجنة التظلمات في اتحاد الكرة تجتمع في الأيام الأولى من كل شهر بشكل دوري للنظر في التظلمات المقدمة لها من الأندية المصرية.

وبذلك سيكون موعد انعقاد لجنة التظلمات مقارب للغاية من موعد انعقاد لجنة الانضباط وإذا لم يتم قبول الاستئناف من قبل لجنة الانضباط قد تصدر لجنة التظلمات قرارات جديدة بتخفيض العقوبات الموقعة على لاعبي الأهلي والزمالك.

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