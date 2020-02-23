رسميا – ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هازارد

أعلن ريال مدريد عن التشخيص الرسمي لإصابة إيدين هازارد النجم البلجيكي في صفوف الفريق.

وحسب بيان ريال مدريد، فإن هازارد أصيب بشرخ في شظية الكاحل الأيمن.

وحسب التقارير الصحفية، فإن تلك الإصابة تستدعي غياب هازارد لمدة شهرين على الأقل.

هازارد خرج مصابا في بداية الشوط الثاني أمام ليفانتي بعدما تعرض لإصابة قوية.

صاحب الـ29 عاما عاد لتوه من إصابة أبعدته عن ريال مدريد قرابة شهرين أيضا، ليشارك مع الفريق أمام سيلتا فيجو ثم يصاب مجددا أمام ليفانتي.

وخسر ريال مدريد أمام ليفانتي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن هازاراد انضم لريال مدريد بداية الموسم الجاري قادما من تشيلسي، ومقابل 100 مليون يورو.

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