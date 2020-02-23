في الجول يكشف – حيثيات عقوبات الانضباط.. تقرير الحكم و"السابقة" خلف عقوبتي كهربا وشيكابالا

الأحد، 23 فبراير 2020 - 12:31

كتب : عاطف شادي

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية اللقاء في السوبر المصري

وقف تقرير الحكم النرويجي سفين أودفار موين، والفيديوهات التي حصلت عليها لجنة الانضباط من الشركة المنتجة للقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، خلف عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، وإيقافه حتى نهاية الموسم.

FilGoal.com حصل على حيثيات عقوبات لجنة الانضباط، التي طالت كهربا وإمام عاشور لاعب الزمالك (إيقاف لنهاية الموسم)، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك 8 مباريات بجانب عقوبات أخرى. (تعرف عليها من هنا)

حسبما علم FilGoal.com، فإن اللجنة استعانت بما سجلته كاميرات الشركة المنتجة للمباراة، قناة أبو ظبي الرياضية، بعيدا عن اللقطات التي أذيعت مباشرة (feed) بجانب تقرير الحكم النرويجي، ومراقب المباراة سيد بخيت، لتستقر اللجنة على إيقاف كهربا لنهاية الموسم بسبب محاولة كهربا الاعتداء على عدد من لاعبي الزمالك وخاصة عبد الله جمعة، بحسب الحيثيات، نفس الأمر دونه تقرير الحكم.

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وكذلك، جاء تكسير كهربا لغرفة ملابس استاد محمد بن زايد مضيفا لعقوبته.

أما إمام عاشور، فتم إيقافه حتى نهاية الموسم بسبب اعتدائه على وليد سليمان لاعب الأهلي، الذي بحسب حيثيات القرار كان يحاول الفض بين كهربا وإداري الزمالك أحمد زاهر، الذي أيضا أوقف حتى نهاية الموسم.

سليمان سقط أرضا أثناء محاولته الفض بين كهربا وزاهر بحسب الحيثيات، وهنا حدث الاعتداء الذي كلف عاشور الإيقاف حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن العقوبات تعود لتقدير اللجنة التي يرأسها السيد البنداري رئيس محكمة الاستئناف السابق، وأنها خاضعة للتظلم في النهاية.

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عقوبة شيكابالا

بحسب الحيثيات، حصل شيكابالا على إيقاف 8 مباريات لسببين، أحدهما غلظ العقوبة والآخر خففها.

الأول هو أنها ليست العقوبة الأولى الموقعة عليه من لجنة الانضباط حيث تم تغريمه عقب نهائي كأس مصر بين فريقه وبيراميدز، بالتالي تم تغليظ عقوبته.

أما السبب الثاني، فهو تقرير مراقب المباراة الذي أشار إلى تعرض شيكابالا لسباب من جماهير الأهلي في استاد محمد بن زايد، حيث تم مراعاة ذلك في توقيع العقوبة عليه.

أما عبد الله جمعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي فتمت معاقبتهم بسبب استفزاز الجماهير بحسب اللائحة.

وبالنسبة لمرتضى منصور رئيس الزمالك، فتم تغليظ العقوبة المالية في حقه (200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه) بسبب سابق معاقبته من نفس اللجنة بسبب تصريحات سابقة له.

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