حوار في الجول – العشري: سنحارب لإعادة المصري.. وعبور نهضة بركان بدايتي مع الجماهير

وعد طارق العشري مدرب المصري الجديد، جماهير فريقه بالمحاربة لإعادة المصري لمكانته الطبيعية.

أعلن النادي المصري، تعيين طارق العشري مدربا جديدا للفريق، خلفا لإيهاب جلال المدرب السابق.

وكل ما يلي على لسان طارق العشري في تصريحات لـFilGoal.com

"تلقيت اتصالا من سمير حلبية رئيس النادي المصري، وطلب مني تولي القيادة الفنية للمصري، ثم أبلغته بموافقتي المبدئية، على أن أستئأذن مسئولي حرس الحدود وإنهاء التعاقد بالتراضي معهم أولا، وهذا ما حدث".

"عادت الاتصالات مجددا بعد إنهاء تعاقدي مع الحرس، ووقعت لمدة موسم ونصف".

جهازي المعاون سيتكون من "محمود عطا مدربا عاما، وأحمد طارق العشري مدرب مساعد، وأيمن بسيوني مدرب حراس مرمى، وعبد الحليم مدرب أحمال، بالإضافة للجهاز الطبي وأفراد الجهاز الإداري".

طموحه مع المصري

"طموحي كبير للغاية، وسنحارب أنا وجهازي المعاون من أجل إعادة النادي المصري لمكانته الطبيعية، وأنا مطمئن بمجموعة اللاعبين المتواجدين وقادرين على العودة بالشكل المتميز".

"أهم طموح بالطبع في الوقت الحالي هو تواجد الفريق في الكونفدرالية وبدور الثمانية، إذ نستعد من الآن بمعسكر لمباراة نهضة بركان ضمن مباراة الذهاب، وسأبذل قصارى جهدي من أجل الذهاب بعيدا في بطولة الكونفدرالية".

"بدأنا اليوم السبت الدخول في معسكر مغلق بالإسماعلية من أجل التعرف مبكرا على جميع اللاعبين ووضع يدي على كل الأمور".

"لا أخفي سرا عليكم بأنني أدخل هذه المباراة المصيرية وأعاني من غيابات عديدة للغاية تصل إلى 7 لاعبين من القوام والتشكيل الأساسي للإصابة، وخصوصا مركزين يسببان إزعاج بالنسبة لي، لكنني سأعمل من الآن وحتى اللقاء على حلها.

"المركز الأول هو حراسة المرمى، إذ أن الحارس الأساسي مصاب والحراس الذين يأتون بعده صغيرين في السن ولا يمتلكوا الخبرة الكافية في مثل هذه اللقاءات. أما المركز الثاني المقلق، فهو قلب الدفاع، في ظل غياب مدافع الفريق الأساسي".

"طلبت ضرورة توفير بعض المباريات واللقطات لفريق نهضة بركان من أجل دراستها وقراءتها جيدا".

"ورغم كل الغيابات والأزمات، إلا أنني متفائل بتحقيق نتيجة جيدة ترجح كفتنا قبل مباراة العودة، سأبذل قصارى جهدي من أجل أن يكون تخطي المصري لهذا الدور عربون بداية لجماهير بورسعيد التي فاجئتني باستقبال وترحاب شديد، وأعدهم بالعودة مرة أخرى بالمصري وسط الكبار".

الوضع في الدوري

"وضع الفريق غير مقلق في بطولة الدوري، وسنعود بمزيد من العمل للنتائج الجيدة، فما زالت المسابقة المحلية طويلة. هناك دور ثاني كامل، لا أشعر بالقلق من موقفنا محليا".

"في النهاية. بالطبع أشكر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وترحابهم الشديد بتواجدي، وأعدهم بإعادة المصري لمكانته المعروفة. أنا أحب العمل مع الأندية صاحبة الشعبية والجماهيرية العريضة، لذلك متفائل بالظهور بشكل مختلف، وأشكر بالطبع جماهير بورسعيد الغفيرة على المساندة والترحاب في قيادة الفريق".

المصري يستعد حاليا لمواجهة نهضة بركان يوم 1 مارس المقبل، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

video:1

اقرأ أيضا:

الإعلان عن حكم مباراة القمة

جيسوس ينقذ جوارديولا

رونالدو يحقق رقما رائعا في مباراته الألف

ميسي "الوغد" يسحق إيبار

تصريح مثير من لاعب برشلونة الجديد