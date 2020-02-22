مرتضى منصور يعلنها: لن نُكمل الدوري إذا عاقبتني لجنة الانضباط

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم إكمال فريقه لمسابقة الدوري المصري في حالة توقيع عقوبة ضده من قبل لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة.

وقال مرتضى منصور: "معاقبتي بعدم دخول المباريات في الدوري المصري؟ أتمنى حدوث ذلك".

وأضاف غاضبا خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد "إذا تمت معاقبتي لن أكمل مسابقة الدوري المصري".

وأوضح "لست صغيرا لكي تعاقبني اللجنة كل مرة".

وتابع "لا يجوز قانونيا معاقبتي. ولن أستكمل الدوري إذا حدث ذلك".

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وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن بحث لجنة الانضباط ما جرى خلال المباراة و" التصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وستواجه ذلك بما يتناسب من قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير". (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر إقامة مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري يوم الإثنين المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بـ 45 نقطة من 15 مباراة، بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 31 نقطة من 15 مباراة.

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