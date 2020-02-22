11 في 11.. رونالدو يسجل ويوفنتوس يستعد لـ ليون بفوز سهل على سبال رغم الـVAR المٌعطل

استمر كريستيانو رونالدو في التسجيل لمباراته الـ11 على التوالي في الدوري الإيطالي، وفاز يوفنتوس على سبال بسهولة قبل مواجهة أوليمبيك ليون بدوري الأبطال.

فاز يوفنتوس على ليون بهدفين مقابل لا شيء على ملعب باولو موتزا، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

سجل كريستيانو رونالدو وأرون رامسي هدفا يوفنتوس في اللقاء. وهدف رونالدو هو الـ11 له في 11 مباراة على التوالي، ليعادل رقم جابريال باتيستوتا وفابيو كوالياريلا كأكثر اللاعبين تسجيلا في مباريات على التوالي في إيطاليا.

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الهدف هو الـ725 لرونالدو في مباراته الـ1000 إجمالا خلال مسيرته.

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة الـ60 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد سبال عند النقطة الـ15 في المركز الـ20 والأخير.

التشكيل

ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس بدأ اللقاء بجورجيو كيلليني في التشكيل الأساسي. بداية هي الأولى لصاحب الـ35 عاما بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وصف المباراة

يوفنتوس بدأ اللقاء مهاجما. سجل كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من باولو ديبالا، لكن حكم اللقاء ألغاه بداع التسلل.

واستمر يوفنتوس في الضغط بالدقيقة السادسة بعد عرضية من أليكس ساندرو، قابلها أرون رامسي برأسية فوق المرمى.

رونالدو سدد مجددا في الدقيقة الـ13 لتصطدم وتغير اتجاهها لكن تمر بجانب القائم.

في الدقيقة الـ17 راوغ رونالدو وأرسل عرضية مرت من الجميع ووصلت إلى خوان كوادرادو الذي راوغ وسدد لكن في الدفاع.

محاولات لأصحاب الأرض

انطلق جابرييل ستريفيزا من الجهة اليمنى في الدقيقة الـ21 داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية في اتجاه المرمى ليتصدى لها تشيزني.

أندريا بيتاجنا الذي راوغ أيضا في الدقيقة الـ31 ببراعة ولعب عرضية، ويبعدها كيلليني إلى ركنية.

أثناء ضغط سبال. كاد ديبالا يسجل الأول في الدقيقة الـ36 بعد تصويبة رائعة في القائم الأيسر.

الهدف الأول جاء أخيرا في الدقيقة الـ38. عرضية رائعة من كوادرادو، تابعها رونالدو في المرمى مسجلا هدفه الـ21 في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

الشوط الثاني

رونالدو بدأ الشوط الثاني بتصويبة قوية في الدقيقة الـ47، لكن أبعدها الحارس إلى ركنية.

كوادرادو سدد أيضا في الدقيقة الـ50 لكن بعيدا عن المرمى.

كوادرادو مجددا هدد مرمى سبال في الدقيقة الـ54 بعد عرضية من ساندرو، لكن الكولومبي استلم الكرة وسدد لكن تصدى لها الحارس.

اطمئنان مبكر

ساري اطمئن للقاء مبكرا. شارك ماتياس دي ليخت في الدقيقة الـ53 بدلا من كيلليني.

وفي الدقيقة الـ59 سجل أرون رامسي هدفا ثانيا بعد تمريرة رائعة من ديبالا، ليسددها رامسي فوق الحارس ببراعة.

عودة في اللقاء وVAR مٌعطل

سبال عاد في اللقاء بهدف في الدقيقة الـ70. دانييلي روجانو ارتكب خطأ داخل منطقة الجزا. حكم اللقاء أمر باستامرار اللقب لكنه قرر بعد ذلك العودة لتقنية الفيدية.

حكم القاء ذهب لرؤية اللقطة في الشاشة، لكنه وجد الـVAR معطلا. فعاد إلى جهاز اللاسلكي والذي أبلغه فيه حكام الفيديو بأن الكرة تستوجب ركلة جزاء، فاحتسبها.

أندريا بيتاجنا سجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى تشيزني في النهاية وقلص الفارق.

ساري تدخل مجددا في الدقيقة الـ73 بدخول أدريان رابيو بدلا من رودريجو بينتانكور.

ثم كانت آخر تبديلات يوفنتوس في الدقيقة الـ80 بدخول فيدريكو بيرنارديسكي بدلا من بلايس ماتويدي.

يوفنتوس هنا حاول الضغط لإبقاء الكرة في وسط ملعب سبال. وكاد رونالدو يسجل الثالث في الدقيقة الـ86 من كرة ثابتة في العارضة.

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة الـ60 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد سبال عند النقطة الـ15 في المركز الـ20 والأخير.

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