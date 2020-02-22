برايثوايت: لن أغسل قميصي بعد معانقة ميسي

السبت، 22 فبراير 2020 - 19:38

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - ميسي - برشلونة

أبدى مارتن برايثوايت لاعب برشلونة سعادته البالغة بعد ظهوره الأول مع البلاوجرانا واللعب بجوار ليونيل ميسي.

برشلونة سحق إيبار 5-0 في ملعب كامب نو بالجولة 25 من الدوري الإسباني، مباراة شهدت الظهور الأول لـ برايثوايت.

وصرّح برايثوايت بعد اللقاء: "لن أغسل قميصي بعد أن عانقني ميسي".

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وأضاف في المنطقة الصحفية المختلطة: "لن أنكر، أعترف أنني لم أحلم باللعب لـ برشلونة قبل أسبوع من الآن".

وأتم: "ميسي بارك لي على أدائي، إنه شخص رائع ويرغب في أن ألعب براحة".

برايثوايت انتقل إلى برشلونة يوم الخميس الماضي قادما من ليجانيس مقابل 18 مليون يورو.

المهاجم الدنماركي تسبب في الهدفين الرابع والخامس، دون أن ينجح في التسجيل.

الأسطورة ليونيل ميسي سجل 4 أهداف، فيما اختتم أرتور ميلو الخماسية.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني الذي يواجه ليفانتي في وقتٍ لاحق من اليوم السبت.

فيما تجمّد رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز 16، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ليستمر إيبار دون أي فوز على برشلونة تاريخيًا، إذ واجهه 12 مرة، خسر 11، وتعادل في مباراة. كما خسر إيبار كل زياراته الـ6 لملعب كامب نو.

المباراة شهدت حدثا تاريخيا، بوصول برشلونة إلى هدفه رقم 6151 في الدوري الإسباني منذ انطلاقه، ليتجاوز ريال مدريد صاحب الـ6150 هدفا، أمر يحدث للمرة الأولى على الإطلاق.

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