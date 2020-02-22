طاقم حكام من ليتوانيا لإدارة قمة الدوري

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري للحكم الليتواني جيديميناس ماجيكا.

وتقام قمة الدوري بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

جيديميناس ماجيكا سيكون الحكم الأول ويعاونه فيتوتاس سميكوس وكاسلوسكاس، مع تواجد كوناتاس رامساس كحكم رابع.

🚨عاجل- لجنة الحكام تعلن تعيين الليتواني جيديميناس ماسيكا حكما لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري pic.twitter.com/MhjzcWxH9d — FilGoal (@FilGoal) February 22, 2020

الليتواني صاحب الـ 41 عاما أصبح حكما دوليا منذ عام 2007.

وأدار جيديميناس ماجيكا 9 مباريات هذا الموسم، وأشهر 34 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء بواقع بطاقتي بشكل مباشر.

آخر مباراة أدرها الحكم الليتواني كانت يوم الخميس الماضي في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

فولفسبورج الألماني انتصر على مالمو السويدي 2-1 في لقاء أداره الحكم الليتواني.

وظهر الحكم في 5 مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم، من بينهم تعادل الكمار الهولندي أمام مانشستر يونايتد.

ولم يسبق لـ جيديميناس ماجيكا إدارة أي مباراة لأي فريق مصري من قبل.

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