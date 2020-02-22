جيسوس يحل شفرة شمايكل وينقذ جورديولا.. سيتي يفوز على ليستر

دخل الملعب وبعد 4 دقائق فقط سجل هدف فوز فريقه.. هذا ما فعله جابريال جيسوس مهاجم مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي.

هدف واحد بقدم المهاجم البرازيلي قاد مانشستر سيتي للفوز خارج ملعبه على ليستر سيتي في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

مرمى مُشفر وكلمة السر لا يعرفها سوى كاسبر شمايكل حارس ليستر، وفشل كل لاعبو سيتي في اختراق مرماه.

ليأتي جيسوس من على مقاعد البدلاء بكلمة السر ويفتح مرمى شمايكل ويسجل هدف الفوز للسماوي.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 57 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليستر عند النقطة 50 في المركز الثالث.

وصف المباراة

بادر ليستر بتهديد المرمى وانفرد فاردي بالحارس إيدرسون لكنه سدد الكرة في القائم في الدقيقة 7.

ورد سيتي بفرصة خطيرة على مرمى ليستر بتسديدة من جوندوجان بعد تمريرة رائعة من أجويرو، لكن الحارس الدنماركي أبعد الكرة من أمام اللاعب الألماني.

وسدد جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي ركلة حرة بطريقة رائعة في الدقيقة 37، لكن إيدرسون أنقذها ببراعة.

وأجرى برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي التغيير الأول مع مطلع الشوط الثاني بنزول هارفي بارنيس بدلا من كليتشي إيهيناتشو.

في الشوط الثاني كانت المبادرة الهجومية من نصيب مانشستر سيتي، وسدد دي بروين بقوة لكن شمايكل أمسك الكرة ببراعة.

وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بتعرض مدافعه إيمريك لابورت للإصابة وغادر الملعب وشارك بدلا منه نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 58.

وأسفر ضغط مانشستر سيتي عن ركلة جزاء للسماوي في الدقيقة 60 بعدما سدد جوندوجان كرة قوية اصطدمت في يد دينيس بارينت.

ليعود الحكم لتقنية الفيديو ويؤكد احتساب ركلة الجزاء.

لكن أجويرو تقدم لتسديد الركلة وأهدرها بعدما تصدى لها شمايكل بكل براعة في الدقيقة 62.

وأجرى جوارديولا التغيير الثاني ودفع بالمهاجم البرازيلي جابريال جيسوس بدلا من أجوير.

ليأتي الحل بقدم البديل جيسوس ويسجل هدف فوز سيتي في الدقيقة 80 بعد تمريرة رائعة من رياض محرز.

وحاول رودجرز تنشيط هجومه في الدقائق الأخيرة المتبقية ودفع بالثانئي ماتي جيمش وأيوزي بيريز بدلا من دينيس بارينت وكريستيان فوكس.

إلا أن الدقائق المتبقية انتهت بالنتيجة ذاتها وحقق مانشستر سيتي فوزا صعبا من داخل ملعب كينج باور معقل ثعالب ليستر سيتي.

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