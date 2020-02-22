مرتضى: أخبرت كارتيرون ألا يدفع بـ شيكابالا أمام الأهلي.. سنعاقب اللاعب مع عبد الله جمعة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض قبل لقاء السوبر أمام الأهلي، مطالبا إياه بعدم الدفع بـ محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وقال مرتضى منصور: "ما حدث في الإمارات مرفوض شكلا وموضوعا. مرفوض تماما".

وأضاف في تصريحاته خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد "يجب أن يتم معاقبة كل من ارتكب أي أخطاء في الإمارات. العدل يجب أن يُطبق على الجميع".

وعاد مرتضى للحديث عما دار مع كارتيرون قبل السوبر، قائلا: "أخبرت كارتيرون بعدم الدفع بـ شيكابالا أمام الأهلي في السوبر".

وأوضح "شيكابالا لاعب رائع ولكنه يتعرض لسباب متواصل من جماهير الأهلي بمجرد مشاركته في أي مباراة، مما يجعله يفقد أعصابه. ولذلك طلب من كارتيرون عدم الدفع به".

وتابع "الثنائي عبد الله جمعة وشيكابالا أخطأ بالذهاب لجمهور الأهلي عقب المباراة وعدم الاحتفال مع جماهير الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "سنعاقب شيكابالا وعبد الله جمعة بكل تأكيد على ما حدث".

وتطرق مرتضى للحديث عن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" قائلا: "فايلر أخطأ بالدفع بـ كهربا، ومشاركته في النهاية جاءت لمصلحة الزمالك".

وأشار "الخطيب أخطأ بالتعاقد مع كهربا رغم هروبه من الزمالك. الأهلي منع الحضري من دخول النادي وبعد ذلك وافق على التعاقد مع كهربا".

ويرى مرتضى منصور "وليد سليمان أول من بدأ الاعتداء بالضرب عقب أحداث السوبر ويجب أن يُعاقب".

وأتم "سنعاقب كل شخص في الزمالك كان طرفا في الأزمة".

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وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن بحث لجنة الانضباط ما جرى خلال المباراة و" التصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وستواجه ذلك بما يتناسب من قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير". (طالع التفاصيل)

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