التشكيل – 4 تغييرات لـ تشيلسي ومثلها في توتنام.. ديلي ألي على الدكة

أجرى كل من فرانك لامبارد مدرب تشيلسي وجوزيه مورينيو مدرب توتنام 4 تغييرات على تشكيل الفريقين، قبل بداية دربي لندن يوم السبت في افتتاح الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

لامبارد قرر إشراك ماركوس ألونسو في مركز خط الوسط، كما يشارك أوليفييه جيرو أساسيا لأول مرة منذ 30 نوفمبر الماضي.

في المقابل يجلس ديلي ألي على مقاعد البدلاء لتوتنام، وغيّر مورينيو خطة الديوك لتتحول إلى 5-3-2.

تشكيل تشيلسي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: ويلي كابايرو

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنتوني روديجير – أندرياس كريستنسن– رييس جيمس

الوسط: جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو

الهجوم: روس باركلي – ماسون ماونت – أوليفييه جيرو

البدلاء: كيبا – كورت زوما – إيمرسون – بيلي جلامور – لوفتس تشيك – ويليان – تامي إبراهام

فيما عاد لوفتس تشيك للظهور في قائمة البلوز بعد غياب منذ الموسم الماضي بسبب الإصابة.

فيما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: يافت تانجانجا – دافنسون سانشيز – توبي ألدرفايرليد – يان فيرتونخين – بن ديفيز

الوسط: هاري وينكس – تانجي ندومبيلي – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ستيفن بيرجفاين – لوكاس مورا

البدلاء: باولو جازانيجا – سيرج أورييه – إريك داير – جادسون فيرنانديش – سكيب – إريك لاميلا – ديلي آلي

المباراة الحالية ستكون الرقم 250 للحارس الفرنسي هوجو لوريس بقميص الديوك في الدوري الإنجليزي.

المباراة تشعل صراع المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل البلوز المركز الرابع برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة يأتي الديوك في المركز الخامس.

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