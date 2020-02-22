فضل بلهجة حاسمة: كل من أخطأ في السوبر سيعاقب حتى أي مسؤول.. هذه كرامتنا

شدد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كل من أخطأ في الأحداث التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب لقاء السوبر المصري ستتم معاقبته وبقوة.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وقال فضل لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت: "كل من أخطأ في السوبر سيعاقب ولن ننظر لألوان أي قميص".

وأضاف بلهجة حاسمة "لا يوجد شخص فوق القانون أو اللوائح ووقتها الكل سيحترم تلك القوانين".

وواصل "الفارق بيننا وبين الدول المتطورة هو احترام اللوائح والقوانين وهذا ما سنطبقه هنا".

وكشف فضل عن إدلاء كل مسؤولي اتحاد الكرة بشهاداتهم عما حدث في لقاء السوبر.

وقال: "كل مسؤول رأي ما حدث بعينه سيدلي بشهادته للجنة الانضباط".

وبسؤاله عن الاحتقان بين جمهور الأهلي والزمالك علق فضل "سيختفي ذلك مع تطبيق القانون".

وشدد "أي مسؤول لا يحترمنا سيُعاقب كذلك لا يوجد أحد فوق القانون، لا يجب أن يخرج أي شخص عن الأصول نحن لسنا لجنة عشوائية نحن تم تعييننا من قبل الاتحاد الدولي".

وبسؤاله عن لقاء القمة المزمع إقامته يوم الإثنين المقبل أجاب "ستقام في موعدها".

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