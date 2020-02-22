الزمالك: انتصرنا على الأهلي بسبب مشاركة كهربا.. واتحاد الكرة موافق على التأجيل ولكن

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن فريقه حقق لقب السوبر المصري على حساب الأهلي، بسبب مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال أحمد مرتضى منصور: "المباراة كانت تسير طبيعية وبشكل جيد، حتى شارك كهربا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "كهربا تعدى بالضرب على طارق حامد بمجرد مشاركته في اللقاء، وتسبب في العصبية الكبيرة بين لاعبي الفريقين".

وتابع "مشاركة كهربا غيرت مجرى المباراة وجعلت الزمالك ينتصر ويحصد لقب السوبر".

وأكمل حديثه قائلا: "الاحساس يكون مختلفا تماما عندما تحصد بطولة من منافسك التقليدي".

وتطرق أحمد مرتضى للحديث عن مصير قمة الدوري يوم 24 فبراير الجاري، قائلا: "كل أعضاء اتحاد الكرة الذين قابلتهم في الإمارات، متفقون على صحة قرار تأجيل القمة".

وأردف "ولكن المشكلة في عدم وجود الوقت المناسب لتحديد موعد إقامتها، ولكنني أعتقد أنهم سيصلون في النهاية للموعد المناسب".

وأشار "من قابلت من أعضاء من مجلس إدارة الأهلي يرون أيضا ضرورة تأجيل القمة. يوجد توجه من أجل ذلك".

واستكمل "من الأفضل لـ الزمالك ولـ الأهلي هو تأجيل القمة".

واستدرك "ولكن في حالة إقامة المباراة بشكل طبيعي في موعدها فبكل تأكيد الزمالك سيُجهز سيناريو خاص لـ المباراة لأننا حققنا الأهم وهو لقب السوبر".

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

وشارك كهربا في الدقيقة 72 بدلا من حسين الشحات، قبل أن يدخل في مناوشات سريعة مع طارق حامد.

























وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن بحث لجنة الانضباط ما جرى خلال المباراة و" التصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وستواجه ذلك بما يتناسب من قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير". (طالع التفاصيل)

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