مواعيد مباريات السبت 22 فبراير 2020 - دربي لندن وكبار إسبانيا.. وكلاسيكو سعودي

6 مباريات في إنجلترا، 4 مباريات في إسبانيا، 3 مباريات في إيطاليا، 5 مباريات في ألمانيا، 5 مباريات في فرنسا.. أهلا بكم في السبت الكروي.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات السبت 22 فبراير 2020 والقنوات الناقلة.

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في الدوري الإنجليزي، يلتقي تشيلسي وتوتنام في دربي لندني قوي وحاسم بالثانية والنصف مساءً عبر beIN Sports 2.

وفي قمة أخرى، يلعب ليستر سيتي أمام مانشستر سيتي في السابعة والنصف مساء عبر beIN Sports 2.

وفي الدوري الإسباني، يلعب المتصدر ريال مدريد أمام مضيفه ليفانتي بالعاشرة مساءً عبر beIN Sports 3.

كما يستقبل برشلونة نظيره إيبار في الخامسة مساءً عبر beIN Sports 3.

ويلعب ريال سوسيداد أمام فالنسيا في السابعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 3.

وفي الدوري الإيطالي يحل يوفنتوس ضيفا على سبال في السابعة مساءً عبر beIN Sports 4.

كما يلعب فيورنتينا أمام ميلان في التاسعة و45 دقيقة مساء عبر beIN Sports 4.

وفي الدوري الألماني يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على فيردر بريمن في الرابعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 5.

كما يلعب شالكه أمام لايبزج في السابعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 5.

وضمن الدوري الفرنسي، يستقبل مرسيليا نظيره نانت في السادسة والنصف مساء عبر beIN Sports 6.

وفي كلاسيكو الدوري السعودي، يستقبل الهلال غريمه الاتحاد في السابعة والنصف مساء عبر السعودية الرياضية 1.

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