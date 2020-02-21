مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: عقوبات السوبر ستكون استنادا على مقاطع الفيديو

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 23:34

كتب : عاطف شادي

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة استعانة لجنة الانضباط بمقاطع الفيديو، قبل أن تصدر عقوباتها ضد الأهلي والزمالك.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "مراقب المباراة أرسل بالفعل تقريره اليوم الجمعة إلى لجنة الانضباط والتي من المنتظر أن تصدر عقوباتها يوم السبت المقبل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سيتم الاستناد على مقاطع الفيديو لأن المراقب لم يرصد كل الاشتباكات التي حدثت".

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وأوضح "الاشتباكات كانت في أماكن عديدة متفرقة داخل الملعب، ولذلك لم يرصدها المراقب بالكامل ولم تظهر في البث الرسمي للقاء، ولذلك سيتم الاستعانة بالفيديو".

وتابع "من المنتظر أن تُصدر العقوبات بشكل رسمي يوم السبت بعد رصد كل الأمور التي حدثت في المباراة وجاءت في تقرير المراقب وكذلك مقاطع الفيديو المنتشرة".

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن بحث لجنة الانضباط ما جرى خلال المباراة و" التصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وستواجه ذلك بما يتناسب من قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير". (طالع التفاصيل)

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