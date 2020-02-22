تقرير: النني يمتلك حق فسخ تعاقده مع بيشكتاش بسبب أزمة المستحقات

السبت، 22 فبراير 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

يبدو أن مشكلة راتب محمد النني مع بيشكتاش التركي لم تنته ولا زالت مستمرة.

النني بات قريبا من فسخ تعاقده مع النسور بسبب عدم حصوله على مستحقات منذ بداية الموسم.

ووفقا لموقع "ortacizg" التركي فأن لاعب الوسط المصري لم يحصل على 900 ألف يورو وفي 15 يناير الماضي، بالإضافة إلى راتبه الشهري المُقدر بـ 125 ألف يورو.

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وجلس عضوان من مجلس إدارة النادي لمناقشة النني لعدم فسخ تعاقده مع النادي.

وأضاف التقرير أن النني حصل على جزء من من 900 ألف يورو، وتم جدولة باقي المبلغ، وحصل على مستحقاته السابقة.

وسبق أن حذر النني وزميله الإسباني فيكتور رويز نادي بيشكتاش التركي بسبب عدم صرف مستحقاتهما المتأخرة من شهر أكتوبر الماضي وفقا لتقارير سابقة.

ويمتلك النني البالغ 27 عاما حق فسخ التعاقد مع بيشكتاش إذ تنتهي إعارته مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

النني شارك الموسم الجاري في 24 مباراة وصنع هدفا واحدا في جميع المسابقات.

ويحتل بيشكتاش المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

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