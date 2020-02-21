تقرير تونسي: هل يدعم مزيان قائمة الترجي قبل مواجهة الزمالك

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 21:25

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي

اقترب الجزائري عبد الرحمن مزيان من الانضمام للتدريبات رفقة زملائه في الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أجرى للاعب فحوصات بدنية عقب انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية وأثبتت وجود مشاكل بدنية واضحة وفقا لموقع "فوت 24" التونسي.

اللاعب خضع لبرنامج مع المعد البدني، ومن المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية منذ بداية الأسبوع الجاري.

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ويُنتظر وفقا للتقرير سفر اللاعب إلى القاهرة لمواجهة الزمالك يوم 28 فبراير المقبل على استاد القاهرة.

وسيكون اللاعب حسبما أضاف التقرير ورقة هجومية مهمة بجوار الليبي حمدو الهوني.

الجزائري البالغ 25 عاما انضم للترجي قادما من العين الإماراتي في سوق الانتقالات الشتوية.

الجناح الأيسر لم يخض أي مباراة بقميص فريق باب سويقة، واكتفى فقط الموسم الجاري بالمشاركة في 5 مباريات جاءت بقميص العين سجل خلالها هدفا وصنع 2.

الزمالك تفوق على الترجي في السوبر الإفريقي بالفوز 3-1، لكنه على بُعد مباراتين من أجل حجز بطاقة المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا.

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