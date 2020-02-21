موسيماني: سيكون من الجميل خوض نهائي الأبطال في جنوب إفريقيا.. لكن مصر والمغرب ينافسانا

يتمنى بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز أن يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا في جنوب إفريقيا رغم منافسة مصر والمغرب لبلاده على الاستضافة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق بإقامة نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة في ملعب محايد وليس من مباراتين.

وقال موسيماني لموقع "سيويتان لايف" الجنوب إفريقي: "لا أعرف أين سيقام النهائي حتى الآن، سمعت إنه ربما يقام في المغرب".

وواصل "سيكون من الجميل خوض النهائي هنا في جنوب إفريقيا أليس كذلك؟ سيكون من الجميل كذلك الفوز بالكأس هنا".

واستدرك موسيماني "أعرف أن مصر والمغرب سيتقدمان بطلب لاستضافة المباراة، لنرى ماذا سيحدث".

وأتم موسيماني "أتحدث مع العديد من الأشخاص في شمال إفريقيا وأعرف منهم أن مصر والمغرب مهتمين باستضافة المباراة، نعرف أحيانا أن الاتحاد الإفريقي يفضل بعض الأندية من بعض البلاد".

يذكر أن باب التقدم باستضافة نهائي دوري الأبطال أُغلق أمس الخميس لكن لم يعلن كاف حتى الآن هوية البلاد التي تقدمت بطلبات لاستضافة اللقاء.

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