مؤتمر مورينيو: العودة إلى ملعب تشيلسي ليست شيئا خاصا.. وأحاول صنع إنجاز دون كين وسون

لا يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام إن العودة إلى ستامفورد بريدج معقل فريقه السابق تشيلسي أي شيء خاص سوى إنها مباراة جديدة يريد فيها الانتصار من أجل حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحل توتنام غدا السبت ضيفا على تشيلسي لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو عن المباراة: "العودة إلى ستامفورد بريدج ليست شيئا خاصا، هي مباراة أخرى لأنني مدرب محترف، كما قلتها سابقا حينما واجهت أنديتي السابقة أنا أنتمي حاليا لتوتنام 200%".

واستدرك "الشيء المختلف الوحيد عقب نهاية المباراة إنني أستطيع السير إلى منزلي لكنني لن أحصل على تلك الميزة لأنني سأستقل الحافلة مع اللاعبين".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بـ41 نقطة مقابل 40 نقطة لتوتنام الذي يأتي خامسا.

وعن اللعب دون هاري كين وسون هيونج مين للإصابة قال: "هذا الثنائي سجل أكثر أهداف توتنام، لكن للأسف الموسم الجاري سنخوض الكثير من المباريات دونه".

وأكمل مورينيو "لذا إن استطعنا إنهاء الموسم في المركز الرابع دون هاري وسون سيكون إنجازا رائعا للاعبين، يجب أن نقدم كل ما لدينا من أجل ذلك".

وبسؤاله هل سيشعر بالفخر إن احتل المركز الثالث في نهاية الموسم أجاب المدرب البرتغالي "الأمر لا يتعلق بي، إن كان يتعلق بي فأفضل أن ننتقل لشهر يوليو ونعد أنفسنا للموسم الجديد دون إصابات وأن نبدأ الدوري بنفس عدد النقاط مع كل الفرق".

وأكمل "لكن الأمر يتعلق بهذا النادي يجب أن نواجه الصعوبات وأن يساعدنا كل اللاعبين على إعادة هذا النادي للمكان الذي ينتمي إليه وهو القتال على المراكز الأربعة الأولى، نعم الموقف صعب".

وأتم مورينيو "لا أعتقد إن هناك أي فريق في الكرة الأوروبية يعاني مثلما نعاني من عدد الإصابات لكن حسنا سنواجه كل شيء".

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