متعب يصب غضبه على عبد الله جمعة: اقرأ وشاهد جيدا إذا كنت لا تعرف من هو الأهلي

صب عماد متعب نجم الأهلي السابق ومحلل السوبر المصري على قنوات أون سبورت كامل غضبه على عبد الله جمعة ظهير الزمالك، بسبب احتفاله "المستفز"، على حد وصف متعب.

وقال متعب: "ما فعله عبد الله جمعة ليس له أي علاقة بكرة القدم".

وأضاف غاضبا "عبد الله جمعة استفز جمهور الأهلي بلا أي سبب بعد التتويج بالسوبر الإفريقي، والآن بعد التسجيل يستفز النادي من جديد".

وأردف "من حق عبد الله جمعة الاحتفال كامل الفرحة، ولكن مع جمهورك وليس كاستفزاز لجمهور الأهلي".

وتابع "ما فعله عبد الله جمعة غير مقبول على الإطلاق. الأهلي تاريخه كبير وبطولاته كبير وغير مقبول أن يحاول أي لاعب التقليل من جماهيره".

وأكمل حديثه قائلا في رسالته الغاضبة لـ عبد الله جمعة "إذا كنت لا تعرف من هو النادي الأهلي، فعليك بالقراءة والمشاهدة جيدا لتعرف من هو الأهلي".

وأتم "استفزازك غير مقبول".

























وحصد الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3. (طالع التفاصيل)

عبد الله جمعة سدد الركلة الأخيرة الحاسمة ليعلن تتويجه الزمالك باللقب الثاني في أسبوع واحد، بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.

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