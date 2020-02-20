ساسي: الشناوي ضحك لي بعد ركلة الترجيح.. معلول أفشى له سري

كشف فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك كواليس ما دار بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال ركلات الترجيح بمباراة الفريقين في كأس السوبر.

وصرح ساسي عبر قناة ناديه "لقد أبلغ علي معلول الشناوي بطريقة تسديدي لركلة الجزاء، قلت له ذلك، وحارس مرمى الأهلي ضحك لي".

وأضاف اللاعب التونسي "لا أسعى لأي مشكلة مع لاعب أو جمهور أو فريق منافس".

وتابع فرجاني ساسي "أبارك لجماهير الزمالك وإدارة النادي، سعيد بتحقيق اللقب الخامس مع الفريق، وأتمنى أن يكون القادم أفضل".

واقتحم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك الحوار مع فرجاني ساسي، قائلا: "في الموسم الماضي، الحمد لله أنني لم أر ساسي في الملعب بعدما سجل في مرمى سموحة من ركلة جزاء".

وأتم أبو جبل ضاحكا "عندما انتقلت لصفوف الزمالك في بداية الموسم، كان ابن شقيقي يحاول البحث عن غرفة فرجاني ساسي ليعتدي عليه بالضرب لأنه تسبب في غضبي خلال مباراة الزمالك وسموحة".

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