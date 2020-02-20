شيكابالا: الآن نستطيع الاحتفال ببطولتين.. ولماذا تحدث مشاكل مع تذاكر الزمالك دائما؟

"أوفينا بوعدنا للجمهور وتوجنا ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري" هكذا علق محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على تتويج فريقه بلقب السوبر.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وقال شيكابالا لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "مباراة صعبة للغاية لكننا كنا وعدنا جماهيرنا بالعودة بالكأس وأوفينا".

وواصل "تعبنا كثيرا فقد سافرنا من قطر للأردن لمصر ثم الإمارات وكللنا كل ذلك بالكأس".

وبسؤاله عن جلوس بعض من جمهور الأهلي في مدرجات الزمالك قال شيكابالا: "هذا ليس صحيحا حتى لا يحدث أي مكروه وأحمد الله أن الأمور مرت بسلام".

واستدرك "لكن لماذا في كل مباراة تحدث أزمة في التذاكر لجمهور الزمالك رغم تواجده خارج الملعب بكثافة؟".

ووجه شيكابالا رسالة لجمهور الزمالك قائلا: "كنت واثقين فينا للنهاية وتوجنا باللقب والآن نعمل على حصد المزيد من البطولات".

قائد الزمالك تحدث أيضا عن صعود سعد محمد ناشئ الفريق المصاب بالسرطان لرفع الكأس مع الفريق، فقال "كان رائعا من النادي أن يدعوه لحضور المباراة، وكان أقل ما يمكنني فعله أن أدعوه لرفع الكاس معنا".

وأتم "أنتظر جماهيرنا في المطار. مطار الزمالك كما أصبح اسمه الآن".

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