الشيشيني: خطتنا كانت الوصول إلى ركلات الترجيح.. لا نستطيع فتح مساحات أمام الأهلي

قال سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك إن خطة فريقه أمام الأهلي كانت تعتمد بشكل أساسي على إغلاق المساحات من أجل إطالة فترة التعادل واللجوء لركلات الترجيح.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وقال الشيشيني عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة: "الأهلي فريق كبير ولديه لاعبين مميزين ولو تركنا مساحات لهم سيسبب لنا المشاكل".

وأضاف "لم نجازف بل دافعنا لنجعلهم يصلون لما نريده، الزمالك لم يكن جيدا في الفترة الأخيرة ضد الأهلي وكنا نريد اللجوء لركلات الترجيح".

وأكد "نعم حالفنا التوفيق لكن ذلك ما كنا نريده".

وبسؤاله هل كان يحب الزمالك الوصول لركلات الترجيح أم أن الزمالك لم يجد مساحات للهجوم ورد "لا كنا نطيل فترة عدم استقبالنا لهدف لأكثر مدى وأمام الأهلي كان يجب أن نلعب بتلك الطريقة إما أن نخطف هدف أو نطيل فترة التعادل".

وأتم "تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح قبل لقاء الترجي في السوبر الإفريقي والمصري وتوجنا بالبطولتين".

"#الأهلي يجب أن تلعب أمامه بهذا التكتيك" سامي الشيشيني – مدرب نادي #الزمالك: منذ فترة ونحن نعمل على ضربات الجزاء.. واللاعبون كان لديهم الثقة" حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/2GdMcRU8J0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 20, 2020

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