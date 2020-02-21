مواعيد مباريات الجمعة 21-2-2020 والقنوات الناقلة.. مواجهة نارية في كأس مصر

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز - باهر المحمدي - الإسماعيلي - الدوري المصري

المباريات لا تتوقف على المستوى المحلي والأوروبي.

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الإسماعيلي يلتقي مع بيراميدز ضمن مباريات ثمن نهائي كأس مصر والمباراة تذاع على قناة أون سبورت في الخامسة مساءً.

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وفي الدوري الألماني يفتتح بايرن ميونيخ الجولة الـ 23 بمواجهة بادربورن في التاسعة والنصف على بي إن سبورتس 5.

وإلى الدوري الإسباني حيث يستضيف ريال بيتيس ضيفه ريال مايوركا في الجولة الـ 25 على بي إن سبورتس 3 في العاشرة مساءً.

ويحل أولمبيك ليون ضيفا على ميتز في الدوري الفرنسي في العاشرة إلا ربع ضمن الجولة الـ 26 وتذاع على بي إن سبورتس 6.

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وعلى بي إن سبورتس 2 يلتقي في نفس الجولة كل من نيس مع ستاد بريست.

كأس مصر في إسبانيا في ألمانيا مواعيد المباريات
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