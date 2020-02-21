طفل مشجع لـ يونايتد يراسل كلوب: رجاءً توقف عن الفوز.. والألماني يرد: لا أستطيع!

لفت نظر المدرب الألماني رسالة طفل يشجع مانشستر يونايتد يشعر بضيق شديد من مسيرة ليفربول المظفرة والتي تقربه أكثر وأكثر من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المؤازر الصغير ذو العشرة الأعوام لا يتصور ليفربول بطلا لإنجلترا، ولم ير سبيلا لإيقاف ذلك سوى أن يطلب من الرجل الأول في أنفيلد ألا يستمر النادي في إسقاط منافسيه المحليين تواليا.

وكانت المفاجأة، أن يورجن كلوب رد على رسالة دارا كيرلي!

بعث الأخير إلى كلوب قائلا:"ليفربول يفوز بمباريات كثيرة. لو انتصرت في 9 مباريات أخرى ستحظى بأفضل مسيرة عدم خسارة لأي فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية. كوني أشجع يونايتد أرى الأمر محزنا جدا. لذا في المرة المقبلة حين يلعب ليفربول، رجاء اجعلهم يخسرون. عليك فقط أن تمنح الفريق الآخر فرصة للتسجيل. أتمنى أن أكون أقنعتك ألا تفوز بالدوري أو أي مباراة أخرى".

Jurgen Klopp received a letter from a 10-year old Manchester United fan. Klopp responded in spectacular fashion! 😂 pic.twitter.com/uddSu93zHu — LFCVine (@LFCVine) February 20, 2020

أعُجب كلوب بعشق الطفل لفريق الشياطين الحمر، لقدر يجعله لا يتحمل رؤية المنافس التاريخي، ليفربول، يفوز بالدوري لأول مرة منذ 30 عاما.

فرد الألماني قائلا:"لسوء الحظ لا أستطيع تلبية طلبك، لا يوجد خيار في هذا الأمر مطلقا. مثلما تريد أن يخسر ليفربول، وظيفتي هي أن أفعل كل شيء لأساعد ليفربول على الفوز، هناك ملايين من الناس حول العالم يريدون ذلك، لا أستطيع أن أخذلهم. أستطيع القول إن شيئا وحيدا لن يتغير هو حماسك لكرة القدم ولناديك. مانشستر يونايتد محظوظ بك. رغم أن الناديين متنافسان عظيمان لكننا نحترم بعضنا بعضا بشدة. هذا، بالنسبة لي، هو ما تعنيه كرة القدم".

وروى والد الطفل في حواره مع شبكة BBC "زوجتي ذهبت إلى مكتب البريد وقيل لها إن هناك رسالة مسجلة باسم دارا كيرلي. تساءلت من سيبعث برسالة إلى دارا، وكانت من يورجن كلوب!".

مع تصدر ليفربول لترتيب الدوري بفارق 22 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، ربما على الطفل دارا أن يتأهب لأول مرة في حياته لمشاهدة النادي يتوج بالبطولة الإنجليزية.

ويأمل ليفربول في الاقتراب خطوة أخرى من اللقب حين يستضيف وست هام يونايتد يوم الإثنين في الجولة 27.

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