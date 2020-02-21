مدرب إيبار عن ميسي: هذا الوغد يرتاح خلال المباريات

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 11:58

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

أشاد خوسيه مينديليبار مدرب إيبار بليونيل ميسي نجم برشلونة مشيرا إلى أن الأخير ينتظر اللحظة المناسبة في المباراة للإجهاز على خصمه بعدما يظن لاعبو المنافس أنه تعب.

وقال مينديليبار في حوار مع صحيفة ماركا قبل مواجهته للفريق الكاتالوني يوم السبت في الدوري:"لا أعتقد أن ميسي يرتاح".

وواصل "هذا الوغد يرتاح خلال المباراة. يعرف متى عليه أن يشارك في اللعب، ومتى يرتاح. لو غاب عن المباراة سيمضي وقتا أصعب بمشاهدتها من المدرجات".

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واستمر "مرة مع أوساسونا، ذهبنا لنلعب مباراة في كأس الملك. في الصباح قيل ميسي خارج المواجهة لأن لديه مشكلة في المعدة ومصاب بحُمى. بعد وجبة الغذاء، استدعوه، جلس بديلا، كانت النتيجة 2-صفر لبرشلونة وفجأة وجدته يجري عملية الإحماء. دخل، سجل هدفين وخسرنا 4-صفر".

وشارك ميسي في 27 مباراة بالموسم الحالي وسجل 19 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة.

ويحل إيبار ضيفا على برشلونة يوم السبت في الجولة 25 من الدوري.

وتستمر المنافسة حامية الوطيس في الدوري الإسباني في ظل تصدر ريال مدريد لترتيب البطولة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة.

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