أسامة عرابي لـ في الجول: ألوم فايلر فقط على عدم الدفع بـ وليد سليمان

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 11:33

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - طلائع الجيش

أشاد أسامة عرابي قائد الأهلي السابق بريني فايلر مدرب الفريق رغم خسارة الأخير للسوبر المصري بركلات الترجيح أمام الزمالك يوم الخميس في أبو ظبي.

إلا أن نجم وسط الأهلي السابق يلوم السويسري على قرار وحيد ألا وهو عدم الدفع بوليد سليمان نجم الأهلي.

وقال عرابي لـFilGoal.com:"فايلر تفوق في القمة، الأهلي كان الأفضل في كل شيء لكن في النهاية فاز الزمالك بركلات الترجيح".

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وواصل "شيء وحيد يُسأل عنه فايلر هو عدم مشاركة وليد سليمان كبديل مؤثر صاحب خبرة".

وشدد عرابي على ضرورة إجراء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الموعد المحدد لها.

وخسر الأهلي السوبر الإفريقي بعدما أهدر لاعباه محمد هاني وأليو بادجي ركلتين ترجيحيتين تألق في التصدي لهما محمد أبو جبل حارس الزمالك.

ويتجدد الموعد بين الناديين في الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.

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