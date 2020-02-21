المصري لـ في الجول: 100 ألف جنيه غرامة على كل لاعب

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 11:22

كتب : أيمن عيد

صورة جماعية لفريق المصري قبل لقاء إينوجو رينجرز

كشف سمير حلبية رئيس المصري إقرار مجلس إدارة النادي غرامة مالية على لاعبي الفريق بعد خسارتهم من الأهلي في الدوري وتوديعم لكأس مصر على يد المقاولون العرب.

وقال حلبية لـFilGoal.com:"فرضنا غرامة على كل لاعب قدرها 100 ألف جنيه، لن تُلغى إلا إذا عاد الفريق للفوز، وإلا ستُغلظ العقوبة".

وخسر المصري بثلاثة أهداف دون رد أمام الأهلي في الدوري ليتراجع للمركز العاشر في جدول الترتيب ويوم الأربعاء سقط بأربعة أهداف دون رد أمام المقاولون في ثمن نهائي كأس مصر.

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وبعد الهزيمة أمام المقاولون، تقدم إيهاب جلال مدرب الفريق باستقالته وتعاقد النادي مع طارق العشري لمدة موسم ونصف.

وأضاف حلبية "نشكر جلال على مجهوده مع الفريق، واجهه سوء حظ وتظل علاقتنا به جيدة. قبلنا اعتذاره ولا يوجد شرط جزائي بيننا".

وأردف "الفريق سينتظم في معسكر بالعين السخنة مع المدرب الجديد طارق العشري بدءا من يوم السبت وحتى موعد مباراة الإياب ضد نهضة بركان المغربي".

وأتم "قد يؤازرنا خمسة آلاف مشجع أمام نهضة بركان في ملعب الجيش بالسويس، ننتظر الخطاب الرسمي خلال أيام".

ويستضيف المصري فريق نهضة بركان في 1 مارس في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية وبعد أسبوع يلعب مواجهة الإياب.

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