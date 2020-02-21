شوقي غريب لـ في الجول: نواجه الأرجنتين استعدادا للأولمبياد

كشف شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي مواجهته للأرجنتين وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق في يوليو المقبل.

وقال غريب لـFilGoal.com:"سنلعب وديا ضد الأرجنتين في 29 مارس خلال معسكر في دبي ونتفاوض حاليا لتنظيم مباراة أخرى في 26 مارس. لدينا 3 عروض رسمية من اليابان وكوريا الجنوبية وكرواتيا، نفاضل لاختيار المواجهة الأنسب".

وفي نهاية مارس، ينطلق أيضا معسكر منتخب مصر الأول الذي يخوض فيه الفراعنة مباراتين أمام توجو في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وقد يطلب حسام البدري مدرب منتخب مصر الأول لاعبين ضمن القوام الرئيسي للمنتخب الأولمبي.

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وعلق غريب على هذا الأمر قائلا:"الأولوية للفريق الأول بكل تأكيد لأنه يلعب مباراتين رسميتين. لا نحتاج لتنسيق في أمر مثل هذا، أي لاعب يريده البدري سينضم للمنتخب الأول".

وأتم غريب "طلبت من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات أن ينتهي الدوري في 20 يونيو لتتسنى لنا الفرصة لتجهيز اللاعبين بشكل جيد ودخول معسكر إعداد قوي قبل الأولمبياد. أسعى لخوض 7 مباريات ودية في مارس ويونيو ويوليو استعدادا للبطولة".

وفاز منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في نوفمبر الماضي ليتأهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وينتظر الفراعنة قرعة الأولمبياد في 20 إبريل للتعرف على منافسيهم في دور المجموعات.

وتأهل للبطولة منتخبات مصر واليابان وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا ونيوزيلاندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية ويتبقى مقعدان لقارة أمريكا الشمالية.

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