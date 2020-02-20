رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، عقب انتصار الفارس الأبيض بلقب السوبر المصري.

وحصد الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في رسالته إلى كهربا: "فلتخبرني كم مرة سقطت على وجهك اليوم أمام الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "كهربا شارك معنا في السوبر وخسر، وشارك مع الأهلي الآن وخسر، هل علمتم الآن من هو النحس؟".

وتابع "أبارك لجماهير الزمالك على اللقب الثاني في أقل من 5 أيام".

وهاجم مرتضى منصور، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة قائلا: "الجنايني قبل رأس وليد سليمان لأنه يشعر بالرعب من الأهلي".

واستكمل "لماذا فعل الجنايني ذلك مع وليد سليمان ولم يفعله مع أحمد مرتضى منصور؟ كيف تقولون على الجنايني أنه زمالكاوي؟".

ويرى مرتضى منصور "الزمالك هو بطل العرب لأنه انتصر على النجم الساحلي. وبطل إفريقيا لأنه انتصر على الترجي، وبطل مصر لأنه انتصر على الأهلي الذي يقولون عنه أنه لا يُقهر".

وأردف "سيد عبد الحفيظ قال في وقت سابق "اللي خايف، ميلعبش أمام الأهلي"، أقول له يجب أن تكون متواضعا. نحن نتحدث بتواضع دائم حتى مع الانتصار".

وكشف رئيس الزمالك رسالته للاعبي فريقه بين شوطي المباراة، قائلا: "لا أتدخل في الأمور الفنية ولكنني تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وأخبرتهم بأن تقديرهم الآن هو جيد جدا لأنهم أبطال السوبر الإفريقي، وإذا نجحوا في حصد السوبر المصري سيصبح التقييم امتياز".

وأوضح "ولذلك أخبرتهم بضرورة اللعب بهدوء لإمتاع أنفسهم وإمتاع الجماهير بلا أي انفعالات، وفعلوا ذلك بالفعل".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي فريق محترم وقدم مباراة كبيرة ومحترمة وفايلر مدرب محترم. اللقاء أنقلب حاله عقب مشاركة "النحس" كهربا".

وطلب مرتضى "انتظر تواجد أكثر من 50 ألف مشجع من جماهير الزمالك في المطار لاستقبال بعثة الفريق".

وشدد رئيس الزمالك على عدم مشاركته في قمة الدوري، قائلا: "لن ألعب القمة يوم 24 فبراير".

وفسر "لاعبو الأهلي يشعرون بالإحباط وتنتظرهم مباراة هامة أمام صن داونز وأتمنى أن ينجحوا في الانتصار على الفريق الجنوب إفريقي. نفس حال الزمالك أمام الترجي، ولذلك لن نلعب القمة يوم 24".

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وحصد الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3. (طالع التفاصيل)

عبد الله جمعة سدد الركلة الأخيرة الحاسمة ليعلن تتويجه الزمالك باللقب الثاني في أسبوع واحد، بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.

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