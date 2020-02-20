العشري يعلن عبر في الجول: توليت قيادة المصري.. أشكر جلال وهدفي الاستمرار بالكونفدرالية

قرر مجلس إدارة النادي المصري تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق خلفا لإيهاب جلال.

واتفق مجلس إدارة النادي البورسعيدي على رحيل إيهاب جلال بعد الخروج من كأس مصر، وخسر المصري أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد في ثمن نهائي كأس مصر.

وقال طارق العشري عبر FilGoal.com: "توليت قيادة المصري وهدفي عودة هيبة الفريق البورسعيدي".

ويلعب المصري الأسبوع المقبل أمام نهضة بركان المغربي في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأضاف العشري "أشكر إيهاب جلال وأسعى للاستمرار في الكونفدرالية والعودة بالمصري في جدول ترتيب الدوري".

وعانى المصري من سلسلة من النتائج السيئة الفترة الأخيرة إذ لم يحقق الفوز إلا في مباراتين بآخر 10 لقاءات.

وتابع العشري "سنبدأ التحضير سريعا للفترة المقبلة من أجل عودة استقرار الفريق والتقدم في المركز الذي يليق بالنادي".

وأتم العشري "كانت المفاوضات سريعة صباح اليوم الخميس وحصلت على موافقة حرس الحدود لأبدأ قيادة الفريق البورسعيدي".

ويحتل المصري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المربع الذهبي و6 نقاط على المنافسة على الهبوط.

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