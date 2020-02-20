كاف يعلن: المواعيد النهائية لمباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 20 فبراير 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الزمالك - الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن المواعيد النهائية لمباراتي الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، والزمالك ضد الترجي التونسي، في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك الترجي يوم 28 فبراير في استاد القاهرة، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

أما الأهلي فيواجه صن داونز على استاد القاهرة يوم 29 فبراير، في الساعة السادسة كذلك.

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أما بالنسبة لمواجهتي الإياب، فيخوض الزمالك مواجهته في رادس في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة يوم 6 مارس.

أما الأهلي ، فيواجه صن داونز في بريتوريا في الساعة الثالثة من ظهر السبت 7 مارس.

أما بقية المواجهات فكالتالي..

الرجاء ضد مازيمبي: 28 فبراير، 9 مساء – 7 مارس، 3 ظهرا.

الوداد ضد النجم: 29 فبراير، 9 مساء – 7 مارس 9 مساء.

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